- Slujba de inmormantare a fost oficiata de patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, aceiasi care au participat la ceremonia de reinmhumare a regelui Carol II in luna martie a acestui an, potrivit TVR. In momentul introducerii sicriului cu osemintele reginei Elena in cripta au fost trase 21 de focuri…

- Ramasitele pamantesti ale Reginei Elena sunt reinhumate sambata, 19 octombrie, in noua Catedrala Mitropolitana de la Curtea de Arges. Regina-mama isi va dormi somnul de veci alaturi de fiul ei, Regele Mihai.

- Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I. Regina Elena a inchis ochii la Lausanne, in ziua de 29 noiembrie 1982, timp in care tara noastra se afla sub dictatura comunista. Ea a fost inmormantata la cimitirul…

- Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, informeaza Familia Regala, care anunta doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie. "Incepand de astazi, toti cei care doresc sa aprinda lumanari si sa depuna flori ca omagiu…

