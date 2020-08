Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum principalele simptome ale bolii COVID-19 erau febra și problemele respiratorii, medicii avertizeaza ca este posibil sa apara și alte manifestari la inceput, atipice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Medicii atrag atenția ca o persoana infectata cu noul coronavirus nu trebuie neaparat sa…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune ca trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, dar care in ultimul timp incep sa apara tot mai des ca forme de debut ale bolii. De pilda,…

Tragedie aviatica. Un avion s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat. Zeci de morți….. Accident aviatic in Sudanul de Sud. 17 persoane au murit conform celor mai recente informatii ale autoritatilor.

Atenție! Semnele ca ai avut deja COVID-19 și n-ai avut nicio banuiala! Ce investigație trebuie sa faci neaparat! Infecția cu noul coronavirus se manifesta diferit de la persoana la persoana.

Descoperirea momentului: In ce ordine apar simptomele coronavirusului? Acum se poate face diferența intre gripa și COVID Este deja un lucru bine cunoscut faptul ca simptomele principale ale coronavirusului sunt febra, tusea seaca și dificultațile respiratorii.

Noi restricții pentru romani. Inca doua țari ne-au pus pe lista roșie. Vezi ce trebuie sa faca cei care calatoresc in aceste state

Accident spectaculos in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei mașini facute praf Accident rutier in urma cu putin timp in Baia Mare pe strada Progresului intersectie cu B. Delavrancea. Trei autoturisme implicate, una s-a rasturnat pe carosabil.

- Un nou val de infectari in Maramures. Crește și numarul persoanelor decedate din cauza COVID-19 in județ 718 persoane confirmate, 307 persoane internate si aflate sub tratament medical, 24 persoane pozitive aflate in izolare la domiciliu sau in locatia declarata, 344 persoane vindecate si externate…