Două sălăjence au furat un maramureșan. Ce valoare au sustras acestea? Doua tinere de 22 de ani din județul Salaj sunt cercetate de polițiști pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, fapta comisa in data de 05 mai a.c. Polițiștii Postului de Poliție Sacel au fost sesizați la data de 05 mai prin apel 112 despre producerea unui furt din locuința. In urma cercetarilor a reieșit faptul ca, cele doua tinere, ar fi patruns in locuința unui barbat, de unde au sustras 1.800 de lei. In urma activitaților specifice desfașurate de polițiștii de ordine publica și investigații criminale, persoanele banuite de comiterea faptei au fost identificate ca fiind doua tinere… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

