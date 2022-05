Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va preda Statelor Unite petrolul iranian transportat de petrolierul Lana confiscat in Grecia la mijlocul lui aprilie la cererea justitiei americane, a facut cunoscut miercuri politia portuara elena, decizie care a suscitat un viu protest al Teheranului, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii…

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Fii la curent cu cele…

- Sorin Oprescu a fost localizat in Grecia: A fost REȚINUT de autoritațile elene Sorin Oprescu a fost localizat in Grecia: A fost REȚINUT de autoritațile elene Sorin Oprescu, fostul primar general al municipiului București a fost localizat de Interpol in Atena, capitala Greciei. Chiar in aceste momente,…

- Statele Unite și Germania fac presiuni asupra autoritaților elene pentru a oferi asistența militara Ucrainei. Despre aceasta a indicat editorialistul ediției grecești Efimerida ton Syntakton Manos Saldaris in materialul sau. „Presiunea” asupra Greciei se presupune ca exista de doua saptamini. Potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a reiterat, miercuri, ca primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase la jumatatea acestui an, exploatarea urmand a asigura circa un miliard de metri cubi pe an, ceea ce reprezinta 10% din consumul anual inregistrat in Romania. „Primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase de…

- Grecia a anunțat ca restricțiile pandemice, cum ar fi purtarea maștii in interior și certificatele COVID, vor fi ridicate pe perioada sezonului turistic de vara, iar autoritațile vor lua in considerare posibilitatea de a le reinstitui in septembrie, anunța Reuters. Infecțiile cu coronavirus in Grecia…

- Conform publicației Fanpage.it, acum cateva zile, un vas cu peste o suta de oameni din Libia, la bord, s-ar fi avantat in Marea Mediterana, cel mai probabil, cu scopul de a ajunge in Italia. Din pacate, așa cum s-a mai intamplat, vasul a naufragiat și aproape toți cei aflați la bord au murit. Numai…

- O actiune de amploarea a politiei din mai multe tari europene s-a soldat cu retinerea a peste 20 de persoane in Franta, Spania si Italia, in cadrul unei anchete asupra unui posibil sistem de dopaj in lumea trapului si galopului, a declarat, marti, o sursa din politia franceza, potrivit AFP, relateaza…