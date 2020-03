Două persoane din Timiș care nu au respectat izolarea au fost amendate Polițiștii din Timiș au imparțit doua amenzi, dupa ce au gasit doua persoane din Timiș care nu au respectat izolarea pe timpul pandemiei de coronavirus. Joi, 26 martie, in Timiș au fost verificate de Poliție și Poliția Locala, 2.107 persoane aflate in izolare și carantina. De asemenea, au fost verificate 1.220 locații de izolare și ... The post Doua persoane din Timiș care nu au respectat izolarea au fost amendate appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

