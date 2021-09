Două persoane date dispărute în inundaţiile produse la Gard, în sudul Franţei Doua persoane au fost date disparute marti, iar o a treia a fost ranita usor, dupa ce ploile torentiale au lovit regiunea Gard din sudul Frantei, au anuntat autoritatile locale citate de Reuters.



Ministrul de interne Gerald Darmanin a anuntat pe Twitter ca se va deplasa la fata locului pentru a evalua situatia.



Echipele de salvare cauta doua persoane disparute din Aigues-Vives si Uchaud, in timp ce o a treia persoana a fost ranita usor dupa ce a fost lovita de fulger la o fabrica Perrier pentru imbutelierea apei din Vergese, conform prefectului regiunii Gard.



