- Doua persoane au fost ranite și transportate la spital, luni seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe o șosea din Timiș. Un tanar șofer a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Incidentul a avut loc pe DN59 in apropiere de localitatea Voiteg. Șoferul in varsta de 21 de ani […]…

- Un numar de sase accidente rutiere au avut loc, joi dimineata, in judetul Timis, din cauza poleiului. Aceste accidente s-au soldat cu sapte persoane ranite, un deces si pagube materiale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, trei accidente au avut loc, joi…

- Un șofer din Braila a scapat cu viața dupa ce, miercuri, a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil, s-a rasturnat cu mașina și a ajuns intr-un canal de irigații plin cu apa. El era conștient cand a fost scos din apa inghețata, insa polițiștii au constatat ca acesta consumase alcool,…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș. Incidentul a avut loc in localitatea Parța. Un tanar de 21 de ani conducea dinspre Peciu Nou, inspre Timișoara, pe DJ593, iar la un moment dat, intr-o curba la dreapta, din…

- O explozie, soldata cu ranirea a 14 persoane, a avut loc luni la clopotnita unei biserici dintr-un oras din Catalonia, in timpul unui festival local, informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES.Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol…

- Un cetațean care locuiește chiar vizavi de Primaria Albeni și-a cumparat o mașina. Deși omul nu deține permis se gandește ca, sa fii șofer nu e lucru mare, motiv pentru care se urca la volan și… se oprește cu mașina noua in autoturismului unui angajat al primariei, mașina fiind parcata…

- Miercuri, putin dupa ora 11.00, a avut loc un accident rutier pe strada Iuliu Maniu, Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului o mașina a ajuns pe treptele unui magazin din zona. The post Mașina proiectata pe treptele unui magazin, in urma unui accident. Doua persoane la spital…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…