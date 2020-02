Doua persoane au ramas incarcerate, iar un pieton a fost ranit in urma unui accident petrecut la intersectia B-dului Bucuresti cu strada Culturii, din Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, la intersectia Bd. Bucuresti cu str. Culturii. Doua masini au intrat in coliziune, una a ajuns pe trotuarul de langa Hotel Rivulus Dominarum. Din primele informatii, doua persoane sunt incarcerate, o victima inconstienta.…

- Politistii de la Serviciul Investigatii Criminale (SIC) Maramures fac perchezitii la un imobil de pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare. Din primele informatii furnizate de Florina Metes, purtator de cuvant din cadrul Politiei Maramures, aceste perchezitii se fac in cadrul unui dosar instrumentat de…

- Explozia a fost anuntata la 112 duminica, 12 ianuarie, in jurul orei 10.00. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Baia Mare cu un echipaj de stingere si unul de prim ajutor EPA SMURD. 10 persoane s-au autoevacuat din bloc, iar alte 28 de persoane au fost evacuate de catre personalul…

- In dimineata zilei de 1 ianuarie 2020, la un hotel din Baia Mare a avut loc un conflict soldat cu trei victime (doua cu TCFA si una cu traumatism membru inferior), care au fost preluate si transportate la UPU de un echipaj EPA si doua SAJ, potrivit informatii furnizate de Serviciul de Ambulanta Judetean…

- Barbatul care a suferit ieri, 9 decembrie, arsuri de gradul II, III si IV pe 55% din suprafata corpului va fi transportat la Viena. Directorul medical Vasile Pop a declarant pentru ZiarMM.ro ca niciun spital din Romania nu a vrut sa-l primeasca. Conducerea Spitalului Judetean “Dr. Constantin Opris”…

- Un copil, de 10 ani, a ajuns la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei. Acesta se afla intr-un autoturism cand s-a produs accidentul rutier. Evenimentul s-a petrecut pe raza localitatii Sapanta, astazi, 1 decembrie, putin dupa ora 14.00. La fata locului s-au deplasat echipaje de la SMURD si SAJ din Sighetu…

- Un nou accident mortal s-a petrecut duminica dimineata in Maramures, mai exact la Somcuta Mare. Un tanar in varsta de 22 de ani din comuna Miresu Mare si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit cu masina pe care o conducea de un stalp al retelei electrice. “Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul…