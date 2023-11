Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati si au pierdut viata sambata din cauza ploilor abundente si a vantului puternic care afecteaza toata Bulgaria, victimele adaugandu se la cele 16 decese cauzate de furtuna Ciaran in Europa saptamana aceasta, relateaza AFP.Un barbat de 51 de ani a murit cand un zid s a prabusit asupra lui in…

- Virusul West Nile continua sa faca victime in Romania! Opt persoane au murit pana in acest moment, iar 65 de pacienți au fost infectați. Chiar daca sezonul cald s-a terminat, se pare ca aceasta afecțiune grava reprezinta, inca, un pericol pentru țara noastra.

- Un accident grav in care au fost implicate un camion și un microbuz a avut loc marți dimineața in localitatea Chibed, județul Mureș. In urma impactului au rezultat mai multe victime, dintre care una a murit.Potrivit Centrul Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 13A, in localitatea Chibed, județul…

- Un sofer a decedat si alte sase persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in localitatea Chibed, judetul Mures.Centrul Infotrafic precizeaza marti ca pe DN 13A s-a produs o coliziune frontala intre un microbuz de transport persoane si un autocamion.In urma impactului, soferul microbuzului…

- Inca o persoana internata in Capitala a murit. Un barbat nepalez. Avea arsuri peste 95% din suprafata corpului. Pronosticul medicilor a fost unul rezervat pe toata perioada internarii. Starea sa nu ii permitea transportul in strainanante. Unul dintre angajati. “In cursul acestei dimineți, a decedat…

- Cateva linii de metrou din Madrid și legaturile de trenuri de mare viteza cu orașele din sudul țarii au fost inchise luni dimineața, iar doi oameni erau dați disparuți, dupa ce ploi torențiale au lovit centrul Spaniei.Serviciile de urgența au fost implicate in aproape 1.200 de incidente in regiune,…

- Cel putin 21 de persoane au murit in decurs de trei zile, in Tadjikistan, din cauza unor ploi torentiale care au antrenat torente de noroi, caderi de pietre si alunecari de teren, potrivit unui nou bilant prezentat de catre autoritatile acestei tari muntoase din Asia Centrala, relateaza AFP.”Sunt…

- Patru persoane au murit si alte cateva zeci sunt date disparute dupa ce ploi abundente s-au abatut saptamana trecuta asupra sud-vestului Chinei, au anuntat miercuri mass-media de stat, potrivit AFP, preluata de Agerpres.