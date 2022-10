Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat suspect de atac armat a fost ranit și arestat de polițiști, dupa ce acesta a deschis focul, sambata, la spitalul Methodist Medical Center din Dallas, Texas, SUA, informeaza ABC News . Dupa ce a intrat in unitatea medicala, suspectul a inceput sa traga, impușcand mortal doi angajați ai spitalului,…

- Un nou atac armat in Statele Unite. Doua persoane au fost injunghiate mortal, iar sase au fost ranite de un individ inarmat cu un cutit de bucatarie, la Las Vegas. Atacul a avut loc in plina zi, pe principalul bulevard al orasului.

- Doua persoane au murit si cel putin alte sase au fost ranite joi, intr-un atac cu cutit in fata unui cazinou din Las Vegas, informeaza AFP citand autoritatile americane. Suspectul, identificat ca fiind un barbat hispanic despre care se crede ca are peste 30 de ani si care nu era din zona, a fost arestat…

- Visa, cel mai mare procesator de plati din lume, a declarat sambata ca va implementa un nou cod de categorie de comerciant pentru comerciantii cu amanuntul de arme din SUA, care va identifica tranzactiile la magazinele de arme de foc. Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO) a aprobat vineri…

- Politia din Detroit, in nordul Statelor Unite, a lansat o urmarire generala, duminica, dupa ce patru persoane au fost vizate ”aleatoriu” de focuri de arma, iar trei dintre ele au murit, au declarat autoritatile locale, scrie Stiripesurse. James White, seful politiei din orasul Michigan, a declarat ca…

- Trei comandouri olandeze aflate in Statele Unite pentru exerciții de antrenament au fost ranite intr-un schimb de focuri in fața hotelului lor din Indianapolis, in noaptea de vineri spre sambata, a anunțat Ministerul olandez al Apararii, citat de Reuters. Unul dintre barbați se afla in stare critica,…

- Unsprezece persoane, intre care doi copii, au fost ucise vineri intr-un atac armat in Muntengru, iar alte sase au fost ranite, a declarat presei un procuror dupa o investigatie initiala, relateaza Reuters. ‘Cand am ajuns la locul crimei am vazut noua cadavre, intre care doi copii, si alte doua persoane…

- O bomba a explodat sambata in capitala afgana Kabul. Mai multi martori au relatat agentiei Reuters ca probabil sunt numerosi raniti.Explozia a avut loc in partea de vest a orasului, unde traieste minoritatea siita, potrivit Agerpres.