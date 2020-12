Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat, numeroase locuinte au fost distruse si peste 23.000 de oameni au fost evacuati dupa ce puternicul ciclon Yasa s-a dezlantuit vineri asupra statului insular Fiji, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Directorul Biroului pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale din Fiji,…

- In ultimele 24 de ore, 15 persoane au fost rapuse de Covid-19. Bilanțul total al cazurilor de deces ajunge la 1800. Totodata, MSMPS confirma decesul doctoriței Valentina Mihova, in varsta de 62 ani, care activa in calitate de asistenta medicala la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

- Astazi, 06.10.2020, situația epidemiologica la nivelul județului Salaj, se prezinta astfel: ■ 852 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; ■ 46 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; ■ 545 pacienți declarați vindecați de la inceputul pandemiei; ■ 273 cazuri pozitive in prezent,…

- "Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 108.135 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.835 de cazuri…

- Peste 20 de pasageri, printre care studenti ai unei scoli militare, si-au pierdut viata dupa ce un avion militar s-a prabușit in seara zilei de vineri. Mai bine de 20 de persoane au decedat si alte doua „au fost grav ranite” in urma prabusirii unui avion militar in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei.…

- Inca 9 persoane au decedat de coronavirus, printre acestea fiind doi doctori, unul de 45 de ani și altul de 77 de ani. Primul a fost chirurg la spitalul „Ignatenco” iar al doilea doctor habilitat in științe medicale, disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicina Interna, USMF.

- Astazi, 21 septembrie, au fost anunțate teste pozitive pentru inca 6 persoane din județul Neamț. S-a ajuns la un total de 2.857 de cazuri și o rata de infectare de 6,07 cazuri la mia de locuitori. In week-end s-au mai inregistrat doua decese la pacienți care erau confirmați Covid și internați la Spitalul…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate, in Romania, 1.231 de cazuri de coronavirus, bilanțul total ajungand la 112.781, potrivit datelor furnizate duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Pana acum, 89.771 de pacienți au fost declarați vindecați. Distinct de cazurile nou confirmate,…