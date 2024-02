Două obiecte prețioase, găsite printre vechiturile dintr-un apartament din Londra In timp ce faceau curațenie intr-o casa din Londra, angajații unei firme de reciclare, au descoperit doua dintre primele computere de masa din lume. Acestea se aflau sub un teanc de cutii. Nu și-au dat seama la inceput cu ce aveau de-a face. Au incercat sa gaseasca informații pe internet, dar nu au reușit și au cerut sfatul unui expert in calculatoare. Expertul a concluzionat ca este vorba «dou Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Executari Silite Cazuri Speciale, din cadrul ANAF, organizeaza licitație publica pentru vanzarea unor obiecte din metale și/sau pietre prețioase, pentru valorificarea a 81 gropuri care cuprind obiecte de natura metalelor și/sau pietrelor prețioase la valoarea totala de pornire a licitației…

- Drogurile furate saptamana trecuta dintr-un apartament din București au fost gasite de polițiști in rucsacul unui copil de 14 ani. Acesta și inca un suspect au fost reținuți in dosarul de talharie calificata și trafic de droguri de mare risc.

- Unde dai și unde crapa! Drogurile furate dintr-un apartament din București, gasite in rucsacul unui copil de 14 ani Drogurile furate saptamana trecuta dintr-un apartament din București au fost gasite de polițiști in rucsacul unui copil de 14 ani. Acesta și inca un suspect au fost reținuți in dosarul…

- Date spectaculoase despre o cetate dacica mai puțin cunoscuta. Comorile prețioase gasite in inima munțilorAflata in apropiere de Sarmizegetusa Regia, dar acoperita complet cu padure, Fața Cetei a ramas unul dintre cele mai enigmatice locuri din ținutul cetaților dacice. In apropierea ei, au fost…

- Aflata in apropiere de Sarmizegetusa Regia, dar acoperita complet cu padure, Fața Cetei a ramas unul dintre cele mai enigmatice locuri din ținutul cetaților dacice. In apropierea ei, au fost descoperite tezaure prețioase de aur

- O femeie de 49 de ani și fiul ei de 24 de ani au fost gasiți decedați intr-un apartament din Timișoara. Potrivit Poliției, pe corpurile victimelor nu au fost gasite urme de violența. Cadavrele au fost gasite intr-un apartament de pe Aleea Sanatații din Timișoara. „Polițiștii Secției 2 Timișoara au fost…

- Procurorii francezi au deschis o ancheta pentru omucidere, dupa ce cinci cadavre au fost gasite intr-un oras, la nord-est de Paris, potrivit AFP, citata de News.ro. Potrivit presei locale, victimele sunt o femeie si cei patru copii ai acesteia. Cadavrele lor au Cadavrele lor au fost gasite in orasul…