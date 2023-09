Două nave de marfă s-au îndreptat sâmbătă către porturile ucrainene pentru a încărca cereale Luna trecuta, Ucraina a anuntat crearea unui ”coridorul umanitar” in Marea Neagra pentru a elibera navele prinse in porturile sale de la inceputul razboiului in februarie 2022 si pentru a ocoli blocarea de facto a traficului, dupa ce Rusia a abandonat un acord prin care Kievul a exportat cereale. Cinci nave au parasit pana acum portul Odesa, folosind coridorul care imbratiseaza coasta vestica a Marii Negre, langa Romania si Bulgaria. Ucraina, un important producator si exportator mondial de alimente, doreste, de asemenea, sa foloseasca coridorul pentru exporturile sale de alimente. Navele ”Resilient… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, alaturi de vecinii sai Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, au facut compromisuri semnificative pentru a face fața “amenințarilor la adresa securitații alimentare globale” și pentru a sprijini fermierii ucraineni care sufera din cauza razboiului. Aceste compromisuri includ facilitarea exporturilor…

- Este nenorocire in porturile de la Dunare la granita cu Romania: camioanele cu cereale formeaza cozi uriașe (AFP)Descult, Anton Moisseiev asteapta in cabina camionului sau incarcat cu grau, parcat langa o cafenea de pe marginea unui drum din regiunea Odesa in sudul Ucrainei, scrie marti AFP intr-un…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, condamna ferm atacurile aeriene ale forțelor armate ruse. ”Aceste acțiuni continua seria atacurilor aeriene ale forțelor armate ruse asupra obiectivelor civile din regiunea Odesa, intensificate dupa decizia unilaterala a Federației Ruse de a-și suspenda participarea…

- Explozie puternica chiar langa granița Romaniei, dupa ce soldații lui Putin au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene, transmite Digi24.ro . Potrivit corespondenților militari, au fost atacate…

- Un acord volatil la Marea Neagra pentru exportul de cereale ucrainene a transformat Portul Constanța intr-o alternativa cheie, care urmeaza sa dubleze volumele din anii record și luni de intarzieri la export pe masura ce se apropie recolta locala, a raportat Reuters, citand experți din industrie. Ucraina,…

- Rusia nu mai are niciun motiv pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime, dupa ce forțele ruse au impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul declanșat in februarie 2022. Ministerul rus de Externe a transmis marți ca navele ucrainene…

- Dupa ce liderul prorus din Herson a amenintat cu atacarea podului rutier peste prut Galati – Giurgiulesti, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a avut prima reacție cu privire la aceasta „amenințare”. MAE afirma ca astfel de declaratii sunt inacceptabile, iar aAtacarea infrastructurii civile este crima…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a scris, joi, 22 iunie, pe pagina sa de Twitter, ca dupa amenințarile guvernatorului din Herson cu atacarea podului de la Giurgiulești ca ”astfel de declarații la adresa Republicii Moldova care vizeaza și o parte a teritoriului Romaniei sunt inacceptabile” și ca ”lovirea…