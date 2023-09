Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anuntat sambata ca doua nave-cargo se indreapta catre porturile sale la Marea Neagra, o premiera dupa jumatatea lunii iulie, cand Rusia s-a retras din acordul cu Kievul privind tranzitul de cereale, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- In perioada 22 -24 august, prim-ministrul Dorin Recean, intreprinde o vizita de lucru la Kiev. O dispoziție in acest sens a fost publicata marți, 22 august, in Monitorul Oficial. Premierul va fi insoțit in capitala Ucrainei, de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, ministrul…

- O nava civila de marfa a parasit portul Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat Kievul, in ciuda avertismentelor Rusiei ca marina sa ar putea viza navele care folosesc nodurile de export din Marea Neagra, scrie The Guardian, citat de news.ro.Anuntul ridica spectrul unei confruntari cu navele de razboi…

- ”Vineri am avut intalnirea cu reprezentantii Ucrainei, a fost si Ambasada SUA in Romania, Ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeana (..) Asta a fost rostul intalnirii, ca in momentul in care situatia la porturile dunarene ale Ucrainei va continua intr-un scenariu in care vor fi afectate toate instalatiile…

- Se fac investiții in infrastructura portului Gdansk pentru a crește capacitatea de manipulare a cerealelor. Ca parte a „acordului de cereale”, porturile poloneze se pregatesc sa devina o alternativa la porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia. In același timp, Polonia are un potențial…

- Livrarile de petrol din Kazahstan via Rusia, din care majoritatea se indreapta spre un terminal de la Marea Neagra, continua in mod normal in pofida escaladarii tensiunilor dupa ruperea acordului referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei via coridorul din Marea Neagra, a declarat marti ministrul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca toate navele care navigheaza prin Marea Neagra, spre porturile ucrainene, vor fi vazute drept potentiale tinte militare. Masura intra in vigoare de la miezul noptii, adica din 20 iulie, ora 00:00, informeaza kommersant.ru .