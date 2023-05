Două miliarde de oameni, la limita supraviețuirii. Cele mai afectate regiuni Masurile care se iau la nivel internațional, in prezent, pentru a limita incalzirea climei vor expune mai mult de o cincime din omenire la calduri extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, avertizeaza oamenii de stiinta, conform AFP . Temperatura de la suprafata Terrei ar putea sa creasca cu 2,7 grade Celsius pana in 2100 in raport cu era preindustriala, ceea ce ar expune peste 2 miliarde de oameni – 22% din populatia mondiala din acel an – la temperaturi extreme, potrivit unui studiu publicat in revista Nature Sustainability. India (600 de milioane), Nigeria (300 de milioane)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

