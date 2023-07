Stiri pe aceeasi tema

- Are 17 ani, e specialist in cele mai lungi curse de bazin și a obținut calificarea in doua probe la Jocurile Olimpice de la Paris. Vlad Stancu a preluat ștafeta de la David Popovici și e cel mai titrat junior din natația romaneasca.

- Vlad Stancu (17 ani), calificat la JO de la Paris, a incheiat cursa de 800 m liber pe poziția a doua la CE de juniori de la Belgrad, cu un timp (7:49,68). El a fost depașit de bulgarul Petar Mitsin (7:47,45). In penultima zi a Campionatelor Europene de Juniori, Vlad Stancu a adus a patra medalie pentru…

- Romania a aparut in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de juniori de la Belgrad grație Dariei Silișteanu și lui Vlad Mihalache. A doua zi a Campionatelor Europene de juniori (14-18 ani) de la Belgrad a adus primele medalii pentru delegația „tricolora" care este compusa din 17 inotatori.…

- „Tricolorii” au debutat la Campionatele Europene de juniori de la Belgrad cu doua finale. Vlad Stancu intra, miercuri, in concurs in proba de 1500 de metri, cea in care anul trecut a caștigat aurul la Otopeni. Campionatele Europene de juniori (14-18 ani) au debutat, marți, la Belgrad. In prima zi…

- Camelia Potec, presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, a declarat ca isi doreste trei-patru medalii, cat mai stralucitoare, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Belgrad (4-9 iulie).„Avem o delegatie destul de numeroasa, de 17 sportivi, si asta inseamna ca avem o…

- Pugiliștii suceveni s-au intors medaliați de la Iași, acolo unde au participat la Cupa Romaniei pentru juniori, alaturi de cei mai buni sportivi din Romania la aceasta categorie de varsta. Astfel, secția de box a clubului Șomuz Falticeni, condusa de antrenorul Vasile Nistor, a reușit patru clasari ...

- Alexandra Anghel și Kriszta Incze au fost, vineri, pe podiumurile Campionatelor Europene de la Zagreb „Luptatoarele sunt de oțel", a afirmat cea care a comentat ultima seara cu finale feminine la Campionatele Europene de la Zagreb. O afirmație venita dupa ce una dintre fete și-a dat degetele peste cap,…

- Sportiva romana Andreea Cotruta a cucerit trei medalii de aur la cat. 55 kg, duminica, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan. Cotruta a luat aurul la smuls cu 91 kg, s-a impus la stilul aruncat cu 110 kg, ratand cate o incercare la fiecare, iar la total a castigat cu 201 kg. Romania […] Source