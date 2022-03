Stiri pe aceeasi tema

- Intre 24-26 februarie s-a desfasurat la Targoviste CUPA CONTRATIMP ROTARY, unde clubul nostru a participat cu trei sportivi. La concurs au participat peste 400 de sportivi din 36 de cluburi. Toti trei au urcat pe podium, cel mai eficace a fost Meszaros Balazs, care a castigat la seniori nu mai putin…

- Potrivit programului competițional din 2022, intocmit de Federația Romana de Box, tradiționalul turneu internațional "Centura de Aur-Nicolae Linca" va avea loc la Tg.Mureș, in perioada 2-8 aprilie. Competiția este rezervata seniorilor și va cuprinde intreceri atat masculin, cat și la feminin. Tg.Mureșul…

- Noul sezon competițional intern la canotaj a debutat cu intrecerile Cupei Romaniei pe ergometru, competiție la care sportivii de la CS Mureșul Tg. Mureș au cucerit 11 medalii, dintre care 2 de aur, 2 de argint și 7 de bronz. Cele doua locuri I au fost obținute de catre Marina Ariana Balint la simplu…

- Abia peste 10-15 ani poate spera Romania la o noua medalie olimpica la Jocurile Olimpice de iarna, si asta doar in conditiile in care in urmatorii 4-5 ani va investi in infrastructura si in cluburile de copii si juniori, a declarat ministrul Sportului, Eduard Novak, intr-un interviu acordat AGERPRES,…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa, Cristinel Romanescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca visul unei medalii olimpice pentru organizatia pe care o conduce s-a amanat din nou, la JO de Tokyo jucatorii romani fiind in doua randuri (dublu mixt si echipe feminin) la doar un meci de realizarea…

- Alexandra Boroș și Luca Turc, doi tineri de 14 ani din Targu Mureș au obținut doua medalii de bronz la Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu Brazilian din Abu Dhabi. Cei doi sunt antrenați chiar de tatal Alexandrei, Raul Boroș, și de Joszef Oros. Alexandra și Luca sunt legitimați la Ronin Training Academy,…

- In perioada 23 – 28 noiembrie, in La Nucia, Spania, a avut loc Campionatul European de Taekwon-do ITF. Romania a reușit perfomanța de a se clasa pe locul 2 in Clasamentul General, obținand un numar de 37 medalii,dintre care 11 de aur, 8 de argint și 18 de bronz. Clubul Sportiv Știința – Dragonul Baia…

- Luptatorii de la CSM/CSȘ Lugoj au urcat pe podium și la Campionatul Național Individual pentru seniori la lupte libere, greco-romane și lupte feminine. In finala competiției, desfașurata la Reșița, in perioada 26-28 noiembbrie, luptatorii lugojeni au cucerit patru medalii, prin: Ivan Guidea…