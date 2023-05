Două locomotive s-au ciocnit violent pe ruta Videle-Giurgiu. Doi bărbaţi au ajuns de urgenţă la spital Doua locomotive fara vagoane, care aparțin unor operatori privați, s-au ciocnit pe ruta Videle-Giurgiu. In cele doua locomotive se aflau trei persoane, iar doua dintre ele au fost transportate la spital, cu leziuni. Mecanicul de locomotiva care nu ar fi respectat semnalul de oprire s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice, cu 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat, scrie G4Media. Din primele informații obținute, se pare ca una dintre locomotive nu deținea ordin de circulație. Doi barbați, in varsta de 55 și 58 de ani, au ajuns la spital, in aceasta noapte, in urma unui accident feroviar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar, in care au fost implicate doua locomotive, a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, intre localitatile Toporu si Chiriacu din judetul Giurgiu, doi barbati, mecanici de locomotiva, fiind raniti.

- Doua locomotive izolate, apartinand unor operatori privati, s-au ciocnit din cauza unui mecanic baut. Accidentul a avut loc marti noapte, in judetul Giugiu, intre statiile Toporu si Chiriacu. Cei doi mecanici au ajuns la spital, iar un al treilea barbat aflat in una dintre locomotive a primit asistenta…

- Un accident feroviar, in care au fost implicate doua locomotive, a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, intre localitatile Toporu si Chiriacu din judetul Giurgiu, doi barbati, mecanici de locomotiva, fiind raniti. Unul dintre acestia se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit ISU Giurgiu,…

- Doi barbati au ajuns la spital, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in noaptea de marti spre miercuri, intre localitatile Toporu si Chiriacu din judetul Giurgiu. Locomotivele apartin unui operator privat, potrivit Digi24. Potrivit anchetatorilor, un mecanic de locomotiva nu ar fi respectat semnalul…

- Eveniment Accident feroviar intre Videle și Giurgiu / Impact puternic intre doua locomotive, mecanicii au ajuns la spital mai 17, 2023 07:12 Azi-noapte, in jurul orei 03.00, un accident feroviar s-a produs pe linia Videle – Giurgiu. Doua locomotive, fara vagoane, aparținand unui operator privat…

- UPDATE: CFR Calatori a transmis ca se anuleaza temporar trenurile pe relatia Bucuresti-Giurgiu, deocamdata fiind afectate garniturile 9340 si 9341. Din primele date, locomotivele implicate apartin unor operatori privati. STIRE INITIALA: ”Doi barbati, in varsta de 55 si 58 de ani, au ajuns la spital,…

- Doua locomotive s-au ciocnit intre garile Toporu și Chiriacu, in județul Giurgiu, marți spre miercuri noaptea. Doi dintre cei trei barbați care se aflau in locomotive au fost duși la spital pentru ingrijiri medicale, scrie News.ro, care preia un comunicat ISU Giurgiu.Doi barbați, in varsta de 55 și…

- Doi barbati au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in judetul Giurgiu, informeaza News.ro.”Doi barbati, in varsta de 55 si 58 de ani, au ajuns la spital, in aceasta noapte, in urma unui accident feroviar ce s-a produs intre localitatile Toporu si Chiriacu. Evenimentul…