Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii hunedoreni au intervenit, sambata, pentru salvarea unei tinere de 22 de ani care a cazut cu ATV-ul intr-o rapa din Toplița, la 100 de metri adancime. Salvatorii au avut, tot sambata, un alt caz

- Pompierii hunedoreni au intervenit, sambata, pentru salvarea unei tinere de 22 de ani care a cazut cu ATV-ul intr-o rapa din Toplița, la 100 de metri adancime. Salvatorii au avut, tot sambata, un alt caz, la Petroșani, unde un ATV s-a rasturnat peste un barbat de 70 de ani, anunța mediafax. Fii…

- Rahul Sahu, un baiat de 10 ani din satul Pihrid din provincia Janjgir-Champa, a cazut vinerea trecuta intr-o fantana adanca de aproximativ 25 de metri, ramanand blocat. Operațiunile de salvare s-au incheiat cu succes dupa mai mult de patru zile, copilul fiind scos in viața din fantana.

- Pompierii militari din Timiș au avut o nopate de foc dupa ce furtuna a lovit napraznic județul Timiș. Vantul a fost atat de puternic incat doua TIR-uri au fost rasturnate de vant in timp ce se deplasau. ”Doua persoane au fost blocate in interiorul acestora. Din fericire nu s-au inregistrat victime la…

- O femeie de 54 de ani din Botosani a fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de peste zece metri. Strigatele ei disperate au fost auzite de vecini sambata dimineata, in jurul orei 5.00.

- Salvamont Busteni anunta doua interventii, astazi, o femeie de 72 de ani din Constanta a suferit un traumatism de genunchi dupa ce a cazut pe zapada, in zona Sfinxului si doua tinere neechipate corespunzator, care au ramas blocate in zapada si au facut un atac de panica. Salvatorii spun ca in cursul…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, luni seara, in localitatea Seușa, pentru salvarea unui animal. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat faptul ca este vorba despre un caine cazut intr-o fanta de aproximatic 10 metri adancime. Animalul…

- FOTO| Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat…