Două infracţiuni comise cât a condus doar câţiva metri Un tanar din Dancu a incercat sa invete sa conduca pe seama celorlalti soferi. A reusit sa „sifoneze" alta masina si sa se intoarca cu rotile in sus dupa un contact cu bordura. A scapat totusi doar cu o pedeapsa cu suspendare. In cursul lunii decembrie 2016, Tudor Achitei isi cumparase un Opel Tigra cu numere provizorii, acestea fiind insa expirate de 6 ani. Imediat dupa Craciun, a iesit la plimbare cu masina. S-a intalnit cu un prieten, oferindu-se sa-l duca cu masina la o cunostinta comuna. Prietenul stia ca Achitei nu are carnet, asa ca l-a intrebat daca intre timp se schimbase ceva. Tanarul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 aprilie, la ora 21.22, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N. 18, strada Campului din oraș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 16 ani din Baia…

- Trei persoane ies dintr-o masina, pe strada cladirii Ministerului Securitatii de Stat din Tiraspol, Transnistria, regiunea separatista pro-rusa a Moldovei, se pun repede in linie, lanseaza trei grenade care lovesc fatada cladirii fara a provoca mari pagube. Imediat dupa, cele trei persoane arunca lansatoarele…

- In primele trei luni ale anului 2022 la nivelul județului Mureș au fost inregistrate 38 de infracțiuni sesizate, savarșite in incinta unitaților de invațamant și zonele adiacente, cifra in creștere cu 28 de fapte comparativ cu perioada similara a anului trecut, a anunțat recent, prin intermediul unui…

- Un copil de zece ani, care traversa prin loc nepermis o strada din Dej, judetul Cluj, a fost accidentat, luni dimineata, de un autoturism condus de un cetatean ucrainean, fiind transportat la spital, scrie ziarul local Dejeanul. Imediat, dupa accident oamenii au aruncat cu pietre in mașina, spargandu-i…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiLa data de 28 martie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus o autoutilitara pe strada Primaverii din orasul Harsova, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Doua persoane, barbat și femeie, au decedat dupa ce mașina in care se aflau a zburat de pe șosea direct intr-o acumulare de apa adanca de opt metri. S-a intamplat pe drumul județean 209C in zona unui pod care traverseaza un curs de apa din satul Liteni-Moara. ”S-a oprit cursul si s-a evacuat apa cu…

- Politia a demarat la inceputul saptamanii cercetari dupa ce a fost sesizata ca o bucata din balustrada barajului Somesul Cald a fost rupta. Dupa doua zile de cautari, scafandrii de la Detasamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca si specialisti din cadrul Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo au gasit o…