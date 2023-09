Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Satu Mare, Radu Roca, in calitate de președinte al CLCB – Centrului local de combatere a bolilor Satu Mare a convocat de urgența ședința Unitații locale de decizie (ULD). Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, Nicolae Dumuța…

- Prefectul Radu Roca, in calitate de președinte al CLCB – Centrului local de combatere a bolilor Satu Mare a convocat , azi 30 august 2023, de urgența, ședința Unitații locale de decizie (ULD). Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, Nicolae Dumuța…

- Pe teritoriul Republicii Moldova, in perioada 18.08.2023 - 25.08.2023, a fost inregistrat un focar de pesta porcina africana la porci domestici in extravilanul localitații Vadul lui Isac, raionul Cahul. Cazuri au fost inregistrate in mai multe țari din regiune, potrivit situației epizootice, prezentata…

- Pesta porcina africana a fost depistata intr-o ferma din satul Alunis, comuna Frumuseni, judetul Arad. Trei sute de porci urmeaza sa fie ucisi, iar cadavrele vor fi distruse, potrivit news.ro.Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de masuri in vederea prevenirii si raspandirii…

- La Aluniș a fost depistat un focar de pesta porcina africana. Avand in vedere ca la cateva exemplare din efectivul de porci dintr-o exploatație nonprofesionala din satul Aluniș, comuna Frumușeni, a fost confirmata infectarea cu pesta porcina africana, la propunerea Direcției Santiar Veterinare și pentru…

- Un uriaș focar de pesta porcina africana a forțat crescatorii de porci din Serbia, Bosnia și Croația sa sacrifice mii de porci incepand din iunie. Fermierii fac presiuni asupra autoritaților pentru a fi compensați pentru pierderile suferite.

- Astazi, 25 iulie a.c., au fost aprobate, in sedinta hibrid, Deciziile nr. 2 si 3 ale Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale CLCB al judetului Constanta ndash; Unitatea Locala de Decizie. Prima prevede aprobarea Planului de prevenire si control al pestei porcine africane in judetul Constanta.…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informeaza proprietarii/deținatorii de porcine, atat din exploatațiile comerciale cat și din gospodariile populației, despre situația referitoare la