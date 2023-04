Două femei au ajuns ajuns la spital, după ce au fost înjunghiate, chiar în seara de Paști Doua femei in varsta de 39 și 58 de ani, au ajuns la spital, dupa ce au fost injunghiate cu obiecte ascuțite, chiar in seara de Paști, 16 aprilie. Incidentele au fost inregistrate in raioanele Sangerei și Drochia, transmite TVN.md . Primul caz s-a produs in satul Biruința din raionul Sangerei, in jurul orei 21:10. O femeie de 58 de ani a fost injunghiata de catre vecinul sau, dupa ce intre ei s-a iscat un conflict. Iar al doilea caz s-a produs in satul Ochiul Alb din raionul Drochia. O femeie de 39 de ani a fost agresta fizic de concubinul sau, la fel dupa iscarea unui conflict. Ambele femei au… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

