FC Botoșani a beneficiat de o eroare de arbitraj in startul meciului cu CS Universitatea Craiova. In minutul 9 al meciului de pe „Ion Oblemenco”, Alexandru Caia a trimis o centrare in fața porții oltenilor. In momentul centrarii, Mahmoud Al Mawas se afla in afara jocului. Balonul trimis de Caia a fost deviat de Mihai Balașa, apoi Al Mawas l-a impins in plasa, reușind astfel sa deschida scorul. ...