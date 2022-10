Două elicoptere SMURD pentru transportul unui bărbat care şi-a dat foc Un barbat in varsta de 77 de ani din judetul Salaj a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iasi dupa ce a incercat sa se sinucida. Incidentul a avut loc miercuri, cand barbatul s-a stropit cu benzina si si-a dat foc. Starea sa este foarte grava, avand arsuri prin flacara deschisa pe aproximativ 58- din suprafata corporala. „Are arsuri la nivelul capului, toracelui posterior, pe membrele superioare si inferioare bilateral, arsuri de gradele IIA – IIB si gradul III. Este intubat oro-traheal si ventilat mecanic pe suport vasopresor, primeste sedare continua pe injectomat. Se afla internat la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

