Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cele 6 echipe care se afla in cursa pentru ultima imunitate din Guatemala au fost penalizare, pierzand timp important. Hai sa vezi ce s-a intamplat pe plantația de cafea și ce misiuni nu au indeplinit.

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație. Prima imunitate din ultima etapa din Guatemala i-a facut din nou pe concurenți…

- In episodul 19 din America Express - Drumul Aurului, din data de 14 februarie 2023, competiția de pe Drumul Aurului devine din ce in ce mai grea pentru concurenți, iar in aceasta ediție, Catalin Bordea și Nelu Cortea au marcat o noua victorie.

- Concurenții au aflat care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in funcție de clasament, dar și de votul colegilor. Momentul a creat controverse printre echipe și au ieșit la iveala noi strategii și alianțe.

- Ediția din aceasta seara a adus noi provocari pentru concurenți, momente tensionate, dar și șansa de a caștiga a doua imunitate din ultima etapa de la America Express - Drumul Aurului. De acum, concurenții iși vor continua traseul in Guatemala.

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminate in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1, difuzata in data de 1 februarie 2023. Ultima zi din cel de-al treilea stage de pe Drumul Aurului a adus un deznodamant neașteptat.

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au trecut prin momente terifiante la America Express – Drumul Aurului. Ce se intampla in episodul din aceasta seara, care va fi difuzat la Antena 1 incepand cu ora 20:30. America Express continua! In ediția din seara aceasta, urmeaza cursa pentru a doua amuleta și…