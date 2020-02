Doua cutremure, in aceasta noapte, in Romania. La putin timp unul dupa altul si in zone diferite

Doua cutremure, in aceasta noapte, in Romania. La putin timp…

In aceasta noapte seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua cutremure in doua judete diferite.Primul cutremur, de magnitudine 2.7, a avut loc la ora 22.42, in judetul Buzau, la 120 kilometri adancime.Cel de al doilea, care a avut magnitudinea de 3.3 grade, a fost inregistrat in judetul Vrancea, la ora 01.11, la 88 kilometri adancime.Acesta a avut epicentrul la 80 km E de Brasov, 96 km NE de Ploiesti, 98 km S de Bacau, 113 km V de Gala ...