Comunele Ceplenița și Rachiteni au ajuns la o incidența de 2,61 și respectiv 2,13 la mia de locuitori in ceea ce privește numarul de persoane infectate cu COVID-19. In aceasta situație, conform legislației in vigoare, se aplica o serie de masuri preventive care au drept scop diminuarea raspandirii virusului in comunitate. In acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași a emis astazi hotararea cu numarul 111 din acest an in care sunt prevazute masurile care se vor aplica incepand de maine in comunele Ceplenița și Rachiteni timp de doua saptamani (mai exact, de pe 24 august…