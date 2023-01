Stiri pe aceeasi tema

- Ultima oara in lotul celor de la FC Hermannstadt, in Liga 1, Ioan Hora, 34 de ani, a semnat marți, 17 ianuarie, cu Lotus Baile Felix (Liga 3), scrie liga2.ro . Contractul e valabil pana in vara anului 2024. „Am reușit un transfer important. Fostul internațional Ioan Hora a incheiat conturile in decembrie…

- Marți, 10 ianuarie a.c., polițiștii Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigații Criminale impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Someș Odorhei au depistat și reținut un barbat de 65 de ani, din comuna Someș Odorhei, județul Salaj. Judecatoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de…

- „Revenim cu detalii privind finalizarea actiunilor de control, desfasurate de comisari din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova la operatorul economic SC HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SRL – importator de articole second hand, in baza tematicii nationale. Actiunile de control…

- Consiliul Județean Salaj a alocat peste 7 milioane de lei pentru intreținerea drumurilor județene in sezonul rece 2022-2023 și a incheiat acorduri de asociere cu 31 de primarii, carora le revine responsabilitatea efectuarii lucrarilor de deszapezire in intervalul 15 noiembrie 2022 – 15 martie 2023.…

- In urma acuzațiilor lansate in spațiul public de catre Horațiu Cosma, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care a anunțat in mod public ca exista probleme pe lotul de autostrada Cluj – Zalau și susține ca o parte din vina le aparține silvicultorilor, Romsilva a reacționat. Regia Naționala…

- Da, a murit preotul salajean Gheorghe Gherman, inițiatorul celui mai mare centru de servicii sociale din Transilvania și cel caruia i se mai spunea și preotul orfanilor și varstnicilor. Cunoscut și apreciat pentru implicarea in viața bisericeasca, dar și in promovarea valorilor, pentru elaborarea și…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au gasit depozitate in depozitul frigorific al unui restaurant de tip fast-food care functioneaza intr-un centru comercial din zona de nord a Ploiestiului mai multe anvelope auto, paleți de lemn, dar și un tomberon de gunoi, informeaza Agerpres . Actiunea de…

- Un nou centru de ingrijire și asistența pentru persoane adulte cu dizabilitați, cu o capacitate de 18 locuri, a fost inaugurat ieri, in comuna Tomești, unde a fost reparata și dotata o cladire, investiția ridicandu-se la peste 900.000 lei, din care 700.000 de lei pentru reparații și 240.000 de lei pentru…