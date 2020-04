Stiri pe aceeasi tema

- Doi buzoieni, un barbat in varsta de 36 de ani și o femeie de 19 ani (soț și soție), aflați intr-un centru de carantina de pe raza județului Buzau, au fost depistați pozitiv la testul pentru coronavirus. Ei revenisera din Anglia și se aflau intr-un centru de carantina situat la ieșirea din municipiul…

- Mai multe surse Gazeta de Sud confirma ca 12 persoane din cartierul craiovean Romanești ar fi fost testate pozitiv pentru coronavirus. Este vorba despre membrii unei familii de rromi intorși in țara din Anglia și care s-ar fi aflat in izolare. In noaptea de luni spre marți, un copil de 5 luni s-a simțit…

- Un tanar care a revenit din Anglia si a fost plasat intr-unul dintre centrele de carantina din judetul Buzau este al 14-lea caz de coronavirus. Acesta a fost transferat la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, unde mai sunt internati alti trei buzoieni.

- Cazul celor doi barbați din Buzau depistați pozitiv cu COVID-19 la 12 zile dupa ce au fost declarați vindecați a ajuns in atenția ministrului Sanatații. Șeful Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat joi ca a fost demarata o ancheta in acest caz. Verificarile care vor fi efectuate in perioada imediat urmatoare…

- Inca un constantean a fost diagnosticat cu coronavirus. Este vorba despre un baiat in varsta de 16 ani, recent intors din Anglia - cel mai tanar pacient de pana acum. Numarul cazurilor de imbolnavire se ridica astfel la 16, confirmati in ziua de joi, 19 martie 2020. Constanta nu are deocamdata niciun…

- Au fost confirmate doua noi cazuri de infectie cu coronavirus. Este vorba despre un barbat si o femeie din Constanta ce au calatorit in Austria si Germania. Cei doi sunt casatoriti .In cazul 98, femeia e in varsta de 53 de ani, din orasul Constanta. A calatorit in Austria si Germania. Femeia este medic…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, vineri, ca un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara au fost depistați pozitiv la coronavirus, scrie Antena 3. Cazul barbatului...