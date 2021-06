Stiri pe aceeasi tema

- Minute groaznice la Copenhaga pe finalul primei reprize a celui de-al treilea joc la Campionatul European 2021. Mijlocasul Christian Eriksen s-a prabusit subit chiar in momentul in care urma sa primeasca mingea de la un coleg in jocul Danemarca – Finlanda (0-0). Eriksen a ramas nemiscat pe gazon si…

- Guvernul de la Copenhaga a denuntat incalcarea vineri a spatiului aerian danez de catre doua avioane rusesti si l-a convocat pe ambasadorul Moscovei in legatura cu acest incident, calificat drept preocupant de catre ministrul apararii, transmite AFP. Ministerul Apararii a informat ca doua…

- Guvernul de la Copenhaga a denuntat incalcarea spatiului aerian danez de catre doua avioane rusesti si l-a convocat pe ambasadorul Moscovei in legatura cu acest incident, calificat drept „ingrijorator” de ministrul danez al Apararii.

- Guvernul danez a denunțat vineri încalcarea spațiului aerian danez de catre doua avioane rusești și l-a convocat pe ambasadorul rus dupa incidentul descris ca îngrijorator de ministrul apararii danez, potrivit AFP.Ministerul Apararii a indicat, potrivit agenției Ritzau, ca doua avioane…

- Ministerul Afacerilor Externe sustine ca a luat act de hotararea Comisiei Electorale Centrale privind organizarea a 139 sectii de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Conform atributiilor, MAEIE va dispune masurile necesare pentru asigurarea dreptului constitutional…

- Guvernul rus a aprobat vineri asa-numita lista „cu tari neprietenoase”, in care au fost incluse doar SUA si Cehia, conform unui ordin executiv publicat de portalul oficial rusesc de informatii juridice, intr-o perioada de tensiuni persistente intre Moscov

- Un numar record de avioane ale fortelor armate chineze, 25 in total, au penetrat luni in spatiul aerian al Taiwanului, a anuntat guvernul sau, a doua zi dupa un avertisment adresat Beijingului de catre SUA pe tema insulei, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Dupa sosirea deasupra sud-vestului…

- Avioane rusești de vanatoare au bombardat un depozit de gaze, o fabrica de ciment și mai multe orașe din nord-vestul Siriei, in apropiere de granița cu Turcia, dupa ce armata siriana a ucis șapte civili și a ranit 14 medici intr-un atac asupra unui spital din zona, scrie Reuters, citand martori de la…