Două autoutilitare implicate într-un accident pe autostrada A1 Deva-Sebeș. Un bărbat a rămas încarcerat In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și doua ambulanțe SMURD, pe autostrada A1, km 352, sens de mers Deva – Sebeș, unde s-a produs un accident rutier. La fața locului, echipajele operative au constatat faptul ca, in accident au fost implicate doua autoutilitare, iar unul dintre conducatorii auto a ramas incarcerat. Barbatul, in varsta de 40 ani, a fost extras in siguranța de catre pompieri, fiind apoi asistat medical la locul intervenției de catre echipajul de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

