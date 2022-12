Două apartamente din vila celebrului muzician Ion Voicu, scoase la vânzare. Cât costă și cum arată Doua apartamente din vila celebrului muzician Ion Voicu au fost scoase la vanzare. Cladirea este clasata ca monument istoric și poarta semnatura celebrului arhitect roman de origine franceza Ernest Doneaud. Prețul celor doua apartamente din vila celebrului muzician se ridica la 1.750.000 euro. Imobilul se afla pe strada cu același nume la nr. 4. Vila lui Ion Voicu a fost construita in 1912 și este clasata ca monument istoric. Vila poarta semnatura celebrului arhitect roman de origine franceza Ernest Doneaud, responsabil, printre altele, de realizarea interioarelor Palatului Cercului Militar din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

