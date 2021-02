Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi in continuare deosebit de calda pentru prima decada a lunii februarie, exceptand nord-estul teritoriului, unde valorile termice vor continua sa scada si vor deveni negative, situandu-se astfel cu mult sub cele normale datei. In nordul si nord-estul tarii se vor semnala precipitatii.…

- Astazi, valorile termice vor fi in crestere fata de ziua precedenta, astfel incat vremea va deveni deosebit de calda, in special in regiunile sud-vestice. Cerul va fi mai mult noros si va ploua slab indeosebi in nord-vestul tarii, iar in zona montana inalta din jumatatea de nord a Carpatilor Orientali…

- Vremea se incalzește la finalul saptamanii in județul Alba, dar va fi destul de frig noaptea și in zonele montane mai inalte, unde se vor inregistra in continuare temperaturi negative. Meteorologii anunța și cateva perioade cu ninsori sau ploi. Temperaturile maxime vor fi de 7-8 grade in zonele joase…

- Dupa mai mult zile de gen in weekend ne vom bucura de temperaturi ceva mai ridicate. Meteorologii anunța vreme calda in acest weekend. De vineri se incalzește vremea in Romania. Duminica temperaturile vor scadea din nou, insa vremea ramane in general calda pentru aceasta perioada. Vineri vom avea parte…

- Vremea se racește in urmatoarele trei zile in județul Alba. Vor fi cateva ninsori, mai ales vineri și duminica, și in zonele mai joase. Temperaturile maxime vor fi de 3-4 grade la șes și sunt anunțate perioade de ninsoare. Sambata, vor fi nori și soare. La munte, maximele vor varia intre -4 grade la…

- Vremea se racește in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt așteptate ploi și ninsori in majoritatea zonelor din județ. Temperaturile maxime in zonele mai joase vor fi vineri de 7 – 8 grade Celsius, insa acestea vor scadea duminica la 2 – 3 grade. Citește și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru…

- Vremea rea se intoarce in weekend. Temperaturile vor fi in scadere, iar la munte se vor semnala ninsori, in timp ce in restul regiunilor se anunta ploi si lapovita. Sambata vom avea parte de vreme inchisa in cea mai mare parte a tarii. Conform ANM, in jumatatea de nord a teritoriului, izolat pe parcursul…

- Vremea se racește considerabil in urmatoarele trei zile, in județul Alba, in special pe timpul nopții. Sunt anunțate ploi in zonele mai joase și ninsori la munte. Temperaturile maxime scad la 5-6 grade vineri, respectiv 1-2 grade, la Alba Iulia și alte localitați din zonele mai joase. Minimele vor fi…