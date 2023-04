Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Medeea Marinescu a lansat un atac virulent la adresa companiei TAROM. Asta dupa ce pasagerii de pe unul din avioanele TAROM au ajuns, fara voia lor, in Baia Mare. Deși de la Cluj trebuiau sa ajunga la București. Dar au facut o escala pentru a prelua alți pasageri. ”O mizerie ce ați facut in…

- Duminica, 9 Aprilie , la ora 09.49, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați despre producerea unui accident rutier. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus pe D.N.18B de un barbat de 70 de ani din Baia Mare a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune…

- Invitat la Bistrițeanul Live, președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan a dezvaluit faptul ca cladirile ce vor gazdui cloud-ul regional, baza de date uriașa in valoare de 30 de milioane de euro, vor fi ridicate langa TeraPlast Arena. Serviciul de Telecomunicații Speciale pregatește un proiect…

- In cursul zilelor de 7 și 9 martie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfașurat activitați la nivelul județului Cluj, in scopul impunerii respectarii legislației. Astfel, polițiștii au aplicat un numar de 10 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 in temeiul Legii 205/2004 privind…

- In cadrul ”Saptamanii Protecției Civile”, la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-a desfașurat ”Maratonul Resuscitarii Junior”, pe durata a trei zile, intre orele 09:00-12:00 și 13:00-16:00. Peste 1000 de elevi din clasele V-XII au participat la activitate indrumați de formatorii voluntari…

Imagini accident mortal in Baia Mare. Trei autoturisme implicate și cinci victime (una decedata și 4 de cod verde).foto Accident…

- Balul Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Maramures va avea loc pe 4 martie de la ora 19, la „Romanita”. Pot participa membrii AJVPS Maramures, vanatori, pescari si alti doritori din judetul Maramures. La editiile anterioare au fost sute de persoane, unele venite din tara si strainatate. Pentru aceasta…

- Noaptea trecuta și in aceasta dimineața cel mai frig in județ a fost la Targu Lapuș, respectiv la stația meteo Iezer, unde au fost inregistrate – 15 grade Celsius. Frig a fost și in Baia Mare, unde termometrele au indicat – 11 grade Celsius, la fel ca la Sighet și Pasul Prislop. Comitetul județean pentru…