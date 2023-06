Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana la ora 22.00 .Potrivit ANM, luni, de la ora 12.00 la ora 22.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina…

- Avertizare Cod Galben de furtuni in Alba și alte județe din țara. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod Galben de furtuni și instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in Alba și alte județe din țara, intre orele 12:00 și 23:00. Potrivit…

- Meteorologii au emis, marți, 30 mai, un COD PORTOCALIU de averse torențiale și grindina – avertizare ce vizeaza patru județe din vestul teritoriului. Totodata, va fi in vigoare, pana tarziu dupa lasarea serii, un COD GALBEN de vreme instabila, fiind anunțate ploi torențiale, dar și grindina și intensificari…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo Cod galben de ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina, ce vizeaza 31 de județe ale țarii. In intervalul 26 mai, ora 12 – 26 mai, ora 23, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Meteorologii anunta ca, miercuri, pana la ora 22.00, va continua sa ploua in majoritatea regiunilor tarii si se pot depasi 30 de litri pe metru patrat. Vantul va sufla cu putere si sunt posibile descarcari electrice si grindina. Potrivit ANM, pana la ora 22.00, va continua sa ploua in Transilvania,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare generala de furtuni și ploi torențiale, iar in zona de munte sunt așteptate ninsori. Meteorologii au emis o informare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata și intensificari ale vantului, valabila de luni, ora 16:00 pana…

- Informare METEO: Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina, pana miercuri seara. Lapovița și ninsoare la munte Meteorologii au emis o informare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata și intensificari ale vantului, valabila de luni, ora 16:00 pana miercuri, 26 aprilie, la ora…

- Avertizare COD GALBEN de furtuni in Alba și in alte județe din țara. Ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de furtuni și vijelii, valabila in zona montana din sudul județului Alba și in alte zone din țara, vineri, intre orele 12:00 și…