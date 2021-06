Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclist al echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat in primele randuri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare aflata pe sosea. El a antrenat in cadere numerosi rutieri, generandu-se o imensa confuzie, cu ciclisti la pamant si altii depanati. Germanul Jasha Sutterlin (DSM) a fost constrans…

- CHIȘINAU, 13 iun - Sputnik. O intalnire a motocicliștilor cu reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publica a avut loc sambata Este vorba de reuniunea anuala „Moto Siguranța”, organizata de Asociatia Bikerilor din Moldova. Potrivit INSP, in cadrul acestei reuniuni se face o trecere…

- Gary Lineker (60 de ani) nu va mai gazdui emisiunea de Champions League la BT Sport dupa finala de astazi. Vrea sa calatoreasca alaturi de cei patru fii la meciurile de Europa Leage ale lui Leicester, prima sa echipa din cariera. Din 2015 era Gary Lineker gazda show-ului dedicat Ligii Campionilor la…

- Doi cetateni care ar fi trebuit sa stea in izolare/carantina din cauza COVID-19 au fost sanctionati de politistii din Olt in ultimele 48 ore pentru ca nu au fost gasiti acasa. Ce amenzi au primit.

- Mama celebrei Nadia Comaneci a avut parte de o experiența neplacuta, care s-ar fi putut termina dezastruos. Din fericire, problemele nu au fost grave. Ce a pațit mama Nadiei Comaneci la Ranca inainte de Paște Mama Nadiei Comaneci impreuna cu fratele ei au fost in vizita la Ranca. Stațiunea a devenit…

- Un preot de la eparhia din Todi, in centrul Italiei, i-a solicitat superiorului sau, la sfarsitul slujbei, sa-i permita sa-si atarne sutana in cui pe motiv ca este indragostit, relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. ”Inima mea este indragostita, chiar daca nu am avut niciodata posibilitatea de a incalca…

- Liderul Partidului Democrația Acasa, Vasile Costiuc, a stropit cu verde de briliant sigla de la sediul Partidului Acasa Construim Europa, in semn de nemulțumire, dupa ce membrii PACE l-au bagat in spital pe șeful CES Singera, pe motiv ca s-ar fi vaccinat inaintea medicilor. Costiuc a declarat ca intenționa…

- Deși ieri leul a avut o mica stabilitate in raport cu moneda eruopeana, deprecierea monedei naționale ar trebui sa ingrijoreze atat guvernul, cat și BNR. Premierul Florin Cițu declara ca nu este ingrijorat de acest aspect, cel puțin pentru moment. Vom vedea astazi daca leu va reveni sau va pierde teren,…