- Noi jandarmi argeșeni. 392 de elevi ai Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica” Dragașani și ”Petru Rareș” Falticeni au devenit cadre militare incepand cu data de 25 martie. ”Unitații noastre i-au fost repartizate doua locuri, iar astazi le-am primit in familia noastra pe cele…

- In urma activitaților de recrutare a tinerilor care doresc sa devina subofițeri jandarmi, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița s-au inscris 53 de candidați, dintre aceștia, 52 au optat pentru Școala Militara de Subofițeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Dragașani, iar un candidat pentru…

- CARAȘ-SEVERIN – 700 de locuri sunt scoase la concurs la doua școli militare de subofițeri jandarmi! „Profita de ocazie! Daca iți dorești o cariera in Jandarmeria Romana, acum este momentul“, este mesajul jandarmilor carașeni catre cei interesați. Asta pentru ca, pana in 18 martie, inspectoratul carașean…

- In perioada 7 martie – 27 mai 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant ale Jandarmeriei Romane in care se formeaza subofițeri. Sunt alocate cate 350 de locuri pentru fiecare dintre cele doua instituții de invațamant: Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore…

- Astazi, 7 martie, incep inscrierile pentru admitere la școala de poliție, de pompieri și de jandarmi 2022. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 2.880 de locuri sunt scoase la concurs pentru admiterea in școlile postliceale din minister. In perioada 7 martie – 27 mai 2022, se organizeaza…

- Incepand de vineri, 7 ianuarie, 15 elevi jandarmi, 14 de la Școala Militara de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Falticeni și 1 de la Școala Militara de Subofițeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica ” Dragașani, se afla in stagiu de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș. ”In conformitate…

- Incepand de astazi, 9 elevi din cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Dragașani și 6 elevi de la Școala Militara ,,Petru Rareș” Falticeni vor desfașura in perioada 07 ianuarie- 25 martie a.c., stagiul de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.…

- Incepand de astazi, 15 elevi jandarmi, 14 de la Școala Militara de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Falticeni și 1 de la Școala Militara de Subofițeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica ” Dragașani, se afla in stagiu de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș. In conformitate…