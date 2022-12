Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce sectorul automobilelor se pregatește pentru pierderea de locuri de munca ca urmare a creșterii concurenței și a incetarii producției motoarelor cu combustie, producatorii de biciclete incurajeaza lucratorii disponibilizați sa intre in industria in aflata in creștere a ciclismului. Industria…

- Cautarile pentru tanarul din Cluj, dat disparut ieri in localitatea Sigmir, din Bistrița-Nasaud, au luat sfarșit. Acesta a fost gasit fara suflare. Politistii bistriteni, impreuna cu jandarmi, salvamontisti, pompieri si voluntari de la SVSU Bistrita au pornit in cautarea barbatului de 29 de ani, dupa…

- Fie ca trateaza istoria regalitatii, cea a exilului romanesc sau Revolutia romana, cartile cu subiecte din istoria moderna a Romaniei au ocupat si anul acesta un segment important la Targul Gaudeamus.

- Activistii de mediu au stropit cu un lichid negru „Moartea si Viata", o capodopera a lui Gustav Klimt, a anuntat conducerea Muzeului Leopold din Viena. „Restauratorii lucreaza pentru a determina daca pictura protejata de geam a fost deteriorata", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant Klaus Pokorny,…

- La Alba Iulia a exitat in perioada comunista un monument denumit de locuitori „Foamea”. A fost distrus in primii ani de dupa Revoluția din Decembrie 1989 ca urmare a renumelui negativ pe care il avea.

- Istoria va pune totul la locul ei, transmite Vladimir Putin, in timp ce comenta incercarile Occidentului de a „anula" cultura rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Viktor Orban, șeful guvernului de la Budapesta, a postat pe internet un mesaj in care o omagiaza pe Maria Wittner, unul dintre simbolurile rezistenței anticomuniste din Ungaria. Maria Wittner a murit la 14 septembrie 2022, la varsta de 85 de ani. „Daca trebuie sa le explic nepoților mei ce inseamna…

- In urma cu puține momente, un turdean care se plimba pe malul Arieșului a observat, printre copaci, corpul unui barbat care atarna spanzurat de crengile unui copac. Turdeanul a sunat imediat la 112 și a anunțat ca este un barbat spanzurat. Este așteptata echipa de legiști care sa constate incidentul.…