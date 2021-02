Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a 5-cea victima gasita cu puțin timp un urma, dupa incendiul de la Spitalului Matei Bals din Capitala, a fost gasita carbonizata in baie. Inca o persoana a fost gasita decedata in urma incendiului de la „Matei Bals”. Victima a fost gasita carbonizata, in baie, a confirmat la Digi24 ministrul…

- * Peste 100 de bolnavi evacuați * Doua linii telefonice pentru rudele pacienților Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, la parterul Institutului Matei Balș din București, care trateaza bolnavi cu COVID, iar focul a cuprins patru saloane in care erau internați pacienți…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la Instititutul ”Matei Bals” din Capitala, unde sunt tratati pacienti cu COVID, despre care fostul manager Adrian Streinu-Cercel declara ca erau in stare medie spre severa din punct de vedere al gravitatii si care aveau nevoie de oxigen suplimentar. Patru pacienti…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la Instititutul ”Matei Bals” din Capitala, unde sunt tratati pacienti cu COVID, despre care fostul manager Adrian Streinu-Cercel declara ca erau in stare medie spre severa din punct de vedere al gravitatii si care aveau nevoie de oxigen

- Un incediu a izbucnit, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din Capitala, patru pacienți au decdat și 102 cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate, iar a patra a decedat deși s-a incercat resuscitarea acesteia. La sosirea pompierilor,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. Peste 80 de persoane internate au fost evacuate. Din primele informații, ar exista 3 victime, scrie G4 Media. Ministrul Vlad Voiculescu a confirmat decesul unei persoane. Incendiul, izbucnit la…

- De ce ne temeam, iata ca s-a intamplat! Mai exact, noua tuilpina care face ravagii in Marea Britanie a fost confirmata in urma cu purin timp si in tara noastra.Este vorba despre o tanara de 27 de ani, din judetul Giurgiu, internata la Institutul Matei Blas din Capitala dupa ce a inceput sa se simta…

- De ce ne temeam, iata ca s-a intamplat! Mai exact, noua tuilpina care face ravagii in Marea Britanie a fost confirmata in urma cu purin timp si in tara noastra.Este vorba despre o tanara de 27 de ani, din judetul Giurgiu, internata la Institutul Matei Blas din Capitala dupa ce a inceput sa se simta…