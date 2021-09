Dosarul nuclear: Iranul crește stocurile de uraniu îmbogățit (AIEA) Iranul a crescut semnificativ cantitatea de uraniu foarte îmbogațit produs în ultimele luni, încalcând angajamentele asumate în temeiul acordului internațional din 2015, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) consultat marți de AFP.

Potrivit estimarilor de la sfârșitul lunii august, Teheranul și-a marit astfel stocul de uraniu îmbogațit la 60%, adica cu mult peste limita autorizata de 3,67%, la 10 kg fața de 2,4 kg în luna mai, în timp ce cel de 20% a crescut de la 62,8 kg pâna la 84,3 kg.

