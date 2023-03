Dosarul în care era vizat defunctul Dan Hosu, șotul fostei șefe DIICOT, repus pe rol în complet de divergență Dosarul in care Dan Hosu (soțul defunct al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu) era judecat pentru „afacerea” cu date despre morții din accidentele rutiere a fost repus pe rol vineri, 24 martie. Dosarul in care Dan Hosu (soțul defunct al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu) era judecat pentru „afacerea” cu date despre morții din accidentele rutiere a fost repus pe rol vineri, 24 martie, dupa ce judecatoarele Claudia Jderu și Sabina Adomniței nu s-au pus de acord asupra deciziei definitive. In urma decesului lui Dan Hosu, in dosar mai sunt judecați Angela Toncescu („Regina asigurarilor”), precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

