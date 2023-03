Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 12:10 - Institutul american de geofizica USGS are o previziune cumplita: Este posibil ca bilanțul cutremurului sa atinga 10.000 de morți, potrivit CNN. Potrivit estimarilor sale, USGS susține ca exista o probabilitate de 47% ca bilanțul final al deceselor sa fie intre 1.000 și 10.000 de persoane,…

- Scandalul a izbucnit dupa ce presa a atras atenția ca statul roman platește aproape 80.000 de lire pentru chiria șefei Institutului Cultural Roman din Londra, actrița Catinca Maria Nistor, numita in funcție fara concurs in aprilie 2022. Și mai grav este ca MAE nu poate rezila contractul care ramane…

- Fostul consilier al Secției consulare din cadrul Ambasadei Republicii Moldova la București, pus sub invinuire intr-un dosar de abuz de serviciu, a restituit saptamana trecuta o alta parte din prejudiciul cauzat bugetului de stat, in valoare de 305 000 de lei.

- Marea Britanie a trimis o echipa de asistența consulara la frații Tate, aflați in arest preventiv la București. Cei doi membri ai echipei de asistența i-au vizitat, in ziua de joi, 12 ianuarie 2023, pe cei doi frați, in Arestul Central al Poliției Capitalei. Apoi, membrii echipei consulare au plecat,…

- Dosarul de extradare a ex-deputatului roman Cristian Mihai Rizea, refugiat la Chisinau cu putin timp inainte de a fi condamnat de o instanta din Romania pentru coruptie pasiva la patru ani si opt luni de inchisoare, bate pasul pe loc la Chisinau. Timp de doi ani de cind a fost pus pe rol la Judecatoria…

- Plicurile care au fost ridicate, marti, de la Ambasada Ucrainei din Bucuresti nu contin material exploziv, informeaza Serviciul Roman de Informatii (SRI). SRI precizeaza ca la ora 10,50 echipele sale pirotehnice au fost solicitate la sediul Ambasadei Ucrainei in urma unui apel la numarul unic de urgenta…

- Un consilier al Secției consulare din cadrul Ambasadei Republicii Moldova la București a fost pus sub invinuire intr-un dosar de abuz de serviciu și a restituit vineri, 2 decembrie, o parte din prejudiciul cauzat bugetului de stat in valoare de 1 796 622 lei. Funcționarul a intrat in vizorul Centrului…