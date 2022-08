Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala (PG) anunța ca au finisat acțiunile de urmarire penala pe episodul incrimnat socialistului Igor Dodon, vizat in cadrul cauzei penale, denumit generic ”Energocom”. Astfel, potrivit PG, invinuitul și aparatorii sai s-au prezentat in fața procurorilor, unde au fost informați in modul…

- Dosarul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druța, invinuit de imbogațire ilicita, a ajuns pe masa magistraților judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. Procuratura amintește ca urmarirea penala pe acest caz a fost pornita inca in anul 2019.

- Doi complici ai fostului presedinte Igor Dodon, care s-ar eschiva de la savarsirea infractiunii de imbogatire ilicita, au fugit din tara. Despre aceasta a anuntat procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, fara sa ofere detalii.

- Procurorul de caz vine cu detalii dupa ședința de astazi, 20 iulie, in dosarul lui Igor Dodon, de la Judecatoria Ciocana. Ulterior, el a cerut trei interdicții pe numele socialistului, potrivit ProTV . „Noi am solicitat ca sa fie aplicat prevederile articolul 188, cu toate cele trei interdicții, nimic…

- Urmarirea penala in dosarul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Druța, acuzat de imbogațire ilicita, a fost incheiata. Ancheta pe acest caz a fost pornita inca in anul 2019, de atunci o anumita perioada de timp unele acțiuni au stagnat din diverse motive, anunța Procuratura Anticorupție.…

- Soția lui Igor Dodon, Galina Dodon, a primit citație de la Procuratura pentru a fi pusa sub invinuire. „Procurorii au oprit-o in trafic, pe drum, cand mergea cu copiii la lecția de sah (probabil este filata non-stop)”, a scris Dodon, pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procuratura Anticorupție informeaza ca la data de 27 mai a fost finalizata urmarirea penala pe un episod de imbogațire ilicita (art.330/2 alin.(2) din Codul penal), disjuns din dosarul de baza, in privința unui adjunctului Procurorului General suspendat, Ruslan Popov, și ceilalți complici ai acestuia.…

- 2 persoane au primit mandat de arest pentru 72 de ore dupa perchezițiile efectuate astazi de catre procurorii Anticorupție la casa lui Igor Dodon, dar și alte locații. Este vorba despre Igor Dodon și o ruda a fostului șef de stat.