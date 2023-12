Dosarul, inițial inchis și ulterior redeschis in urma tragediei de la Ferma Dacilor din Prahova, releva modul in care sub comanda colonelului Elisei Dumitru, subalternii sai au facilitat mai multor societați cu probleme sa funcționeze fara restricții, in ciuda neregulilor constatate in timpul controalelor de teren. Aceasta informație a fost adusa la lumina intr-un dosar de mare corupție, in cadrul caruia se vor relua cercetarile de catre serviciul DNA Militar. Conform documentelor, șeful ISU Prahova , Elisei Dumitru, ar fi intervenit in doua alte cazuri, conform relatarilor procurorului Mihai…