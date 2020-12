Stiri pe aceeasi tema

- Dupa opt luni de judecata, Tribunalul București iși declina competența in cauza fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, acuzata de DNA de luare de mita. Dosarul va ajunge la Tribunalul Maramureș, scrie G4Media. Decizia Tribunalului București este definitiva.Tribunalul Bucuresti, Secția I Penala,…

- liu11 proiecte se afla pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de luni, 23 noiembrie, a Consiliului Județean Maramureș, care va incepe la ora 12.00 și se va desfașura in sistem videoconferinta prin intermediul aplicatiei informatice CISCO WEBEX. Mai jos, lista proiectelor: 1. Proiect de hotarare privind…

- Scandal monstru noaptea trecuta la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. O femeie de etnie roma s-ar fi prezentat și a cerut imperios sa fie consultata și tratata, dar pentru ca medicii au suspicionat o infectare cu COVID-19, au solicitat intai un…

- Pana la data de 1 septembrie 2020, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare (SJUBM) au fost inregistrați 1644 de nou nascuți. Cea mai mica greutate la naștere a fost de doar 600 de grame, in timp ce greutatea maxima a atins 4960 de grame. In primele 8 luni ale anului curent s-au…

- Specialiștii in boli hemato-oncologice din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) nu au redus activitatea in nicio perioada, de la inceputul pandemiei. Numarul pacienților tratați, atat pe secții, cat și in Ambulatoriul de specialitate a fost unul foarte mare.…

- Avand in vedere perioada dificila prin care trecem, in contextul deschiderii școlilor și gradinițelor, specialiștii in pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare transmit cateva recomandari parinților. “In primul rand, dorim sa reamintim parinților sa incerce…