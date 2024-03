Pola Zilei: Ce întrebare i-ați pune acum lui… Gheorghe Falcă?

Nu ne-am fi pus această problemă – întrebare? – dacă nu observam agitația care a cuprins clasa politică locală de câteva zile. Toți sunt din... The post Pola Zilei: Ce întrebare i-ați pune acum lui… Gheorghe Falcă? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad… [citeste mai departe]