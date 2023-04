De la ora la alta, apar noi informații surpriza in dosarul lui Dan Diaconescu , ceea ce amplifica și mai mult scandalul declanșat in aceste zile. Necunoscutele dosarului “DD – sex cu Gemene” Conform informatiilor pe surse, cele gemene despre care procurorii fac vorbire ca ar fi intretinut relatii sexuale cu omul de televiziune in perioada 2020-2021, pe cand erau minore, ar fi originare din Navodari si ar proveni dintr-o familie a caror membrii au avut de-a lungul anilor probleme cu legea. De altfel, astazi a aparut si informatia ca Dan Diaconescu a fost retinut intr-un dosar de trafic de droguri,…