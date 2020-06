Dosarul criminalului de la Albesti, pe masa Curtii de Apel Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta este definitiva si este mai blanda decat cea a primei instante, care stabilise 3 ani si 2 luni de inchisoare pentru barbat. De mentionat ca atat parintii victimei cat si firma de asigurari si-a retras apelurile. "Ma bucura mult aceasta solutie a Curtii de Apel Iasi deoarece nu se justifica…

- DECIZIE…Condamnat deja, in prima instanta, la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, Vieru Gica, criminalul de la Dodesti, a mai facut o incercare sa scape de pedeasa. Magistratii Curtii de Apel Iasi au indeplinit, in schimb, o formalitate si au decis ca sentinta Tribunalului Vaslui este justa.…

- CONDAMNAT…Magistratii Curtii de Apel Iasi au decis sa-l trimita dupa gratii pentru 3 ani si 3 luni pe Ciprian Andronic, dupa ce acesta a fost acuzat de talharie calificata. De asemenea, talharul a fost obligat sa plateasca si 3.000 de lei, daune morale victimei sale. Adronic a mai fost condamnat, in…

- DECIZIE… Magistratii Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul dosarului in care Petru Onila, din comuna Albesti, a fost trimis in judecata pentru omor. Din lipsa de timp pentru deliberare, judecatorii au amanat, pentru a doua oara, pronuntarea. Sentinta nu va fi una definitiva. Petru Onila a ajuns in…

- DECIZIE…Magistratii Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul dosarului in care Petru Onila, din comuna Albesti, a fost trimis in judecata pentru omor. Din lipsa de timp pentru deliberare, judecatorii au amanat pronuntarea. Sentinta nu va fi una definitiva. Petru Onila a ajuns in arest dupa ce, intr-un…

- DECIZIE… Condamnat deja, in prima instanta, la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, Viru Gica, criminalul de la Dodesti, a mai facut o incercare sa scape de arestul preventiv. Magistratii Curtii de Apel Iasi au indeplinit, in schimb, o formalitate si au decis ca locul barbatului care si-a ucis…

- DECIZIE… In timp ce zeci de dosare penale sau civile au fost suspendate din cauza amenintarii cu coronavirus, dosarul in care Petrica Onila a fost trimis in judecata isi urmeaza cursul. Mai mult, barbatul acuzat ca si-a ucis sotia poate avea parte de o judecata mai rapida decat in cazurile normale.…