Dosarul Colectiv: Pedepse însumate de 62 de ani şi 8 luni, inclusiv pentru primarul Cristian Popescu ”Piedone” Mult mediatizatul dosar al incendiului de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, a ajuns la final, dupa 7 ani de termene și tergiversari. Reamintim ca in acest tragic incendiu au decedat și doi nemțeni, Adrian Rugina (38 de ani) si Constantin (Costi) Ignat (40 de ani), ambii fosti membri ai unor trupe rock. Totalul pedepselor cu executare date astazi, 12 mai, de catre judecatorul Curtii de Apel Bucuresti, insumate, este 62 de ani si 8 luni. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 Bucuresti, a primit o condamnare de 4 ani cu executare si, complementar, i se interzice exercitarea drepturilor… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

