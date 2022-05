Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce Curtea de Apel București a anunțat decizia definitiva in dosarul Colectiv, s-a aflat ca una dintre persoanele condamnate in aceasta cauza ar fi de negasit. Antonina Radu, angajata a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), are o condamnare de 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru…

- Antonina Radu, pompier, condamnata in dosarul Colectiv la 8 ani și 8 luni, a fost data in urmarire naționala, fiind emis mandat de arestare european, informeaza Poliția Capitalei.„Fața de numita Radu Antonina Tribunalul București - Secția I Penala a emis MEPI nr. 6253 din data de 12.05.2022, fiind condamnata…

- Antonina Radu, un pompier condamnat in dosarul Colectiv, data in urmarire Protest impresionant pe treptele Curții de Apel din Bucuresti #Colectiv 30 octombrie 2021. Foto arhiva : Catalin Radu Antonina Radu, unul dintre cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti…

- Unul dintre pompierii condamnați definitiv in dosarul Colectiv este de negasit. Antonina Radu, care trebuie sa execute 8 ani și 8 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, a fost data in urmarire generala de polițiști.

- Antonina Radu, pompier ISUBIF, condamnata definitiv la 8 ani și 8 luni de inchisoare in dosarul „Colectiv” a fost data in urmarire, vineri, de Poliția Romana.Antonina Radu și George Petrica Matei, pompierii care au permis funcționarea clubului Colectiv, deși știau ca localul nu deține aviz de securitate…

- Antonina Radu a fost data in urmarire de catre Poliția Romana pentru executare pedepsei cu inchisoarea dispusa de Curtea de Apel București.Angajații ISUBIF, Antonina Radu și George Petrica Matei, pompierii care au permis funcționarea clubului Colectiv, deși știau ca localul nu deține aviz de securitate…

- Antonina Radu, pompier ISUBIF, condamnata definitiv la 8 ani și 8 luni de inchisoare in dosarul ”Colectiv”, este de negasit. Ea a fost data in urmarire de catre Poliția Romana pentru executare pedepsei cu inchisoarea dispusa de Curtea de Apel București. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Politistii au dat o in urmarire nationala pe Antonina Radu, una dintre pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti condamnata la 8 ani si 8 luni inchisoare in dosarul Colectiv.Oamenii legii au cauttat o pe femeie la domiciliu si la locul de munca pentru a pune in executare…